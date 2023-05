Howitzvej på Frederiksberg i København var afspærret omkring frokosttid torsdag.

Det skyldtes, at Københavns Politi var i gang med at undersøge en anmeldelse af et 'mistænkeligt forhold'.

'Vi undersøger nu nærmere og har i den forbindelse afspærret Howitzvej mellem Hospitalsvej og Falkoner Allé,' skrev Københavns Politi på Twitter.

Howitzvej på Frederiksberg i København er afspærret af politiet. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Howitzvej på Frederiksberg i København er afspærret af politiet. Foto: Presse-fotos.dk.

Klokken 12.52 skriver politiet imidlertid i en opfølgning, at man har ophævet afspærringen og nu er færdig med arbejdet på stedet.

'Forholdet på Howitzvej drejede sig om en mistænkelig pakke, som nu er undersøgt og heldigvis ikke indeholdt noget farligt,' konstaterer man på Twitter.