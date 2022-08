Lyt til artiklen

Københavns Politi har afspærret to gader nær Københavns Rådhus i forbindelse med en sag.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi fik en anmeldelse klokken 05.30, og vi er ved at undersøge et muligt sædelighedsforhold. Efterforskningen er stadig i gang, så jeg kan ikke sige så meget mere for nuværende,« forklarer vagtchef Michael Andersen.

Løngangsstræde og Vester Voldgade er i forbindelse med sagen spærret for bilkørsel.

