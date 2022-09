Lyt til artiklen

Politiet er tirsdag middag til stede i Gentofte for at undersøge det, der kaldes »et mistænkeligt forhold«.

Det skyldes en anmeldelse om et røveri mod en 32-årig mand.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Her fremgår, at det offeret ikke skulle være kommet alvorligt til skade, efter at alarmopkaldet fra Mesterlodden – et industrikvarter – kom kl. 11.06.

Politiet oplyser videre, at tre mænd skulle være flygtet fra stedet.

Den ene af de formodede gerningsmænd beskrives som dansk af udseende, 180 centimeter høj, almindelig af bygning, med hestehale og iført hættetrøje. Han anslås til at være 25-30 år.

De to øvrige formodede gerningsmænd var maskerede og iført mørkt tøj, oplyser Nordsjællands Politi.