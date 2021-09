Midt- og Vestsjællands Politi advarer tirsdag middag om, at man i øjeblikket er i færd med at undersøge et 'mistænkeligt forhold' i Greve.

I samme ombæring efterlyses en specifik mand i det pågældende område nær Åtoftevænget.

»Undlad at tage kontakt og ring til 114, hvis du ser ham,« lyder det i et tweet.

Manden beskrives som værende 31 år gammel og 175 centimeter høj med lyst hår.

Han skulle være iført en sort kasket, en sort trøje med hvid skrift, blå bukser og skinne på det ene ben.

Opdateret: Midt- og Vestsjællands Politi meddeler kl. 12.45, at manden er blevet fundet af en hundepatrulje. Og at ingen har lidt overlast. Den anholdte »får tilbudt den fornødne hjælp, som hans personlige situation giver anledning til,« lyder det.