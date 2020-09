Københavns Politi undersøger et mistænkeligt forhold i Brønshøj. Det er over for et gymnasium, skriver medie.

Københavns Politi er massivt til stede på Mørkhøjvej i Brønshøj.

Det skyldes et mistænkeligt forhold, skriver politiet på Twitter.

Ekstra Bladet skriver, at politiet er til stede over for Nørre Gymnasium i Brønshøj. En ambulance skulle ifølge avisen være kørt fra stedet med politieskorte.

/ritzau/