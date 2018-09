Politiet har tirsdag formiddag afspærret et område omkring en adresse i Viborg, efter man har modtaget en anmeldelse om et mistænkeligt forhold.

Det fortæller Mette Helm, kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestjyllands Politi, til B.T.

»Vi kan bekræfte, at vi er til stede på en adresse i Viborg i forbindelse med, at vi skal have undersøgt et mistænkeligt forhold - mere kan vi ikke sige lige nu,« siger hun.

På nuværende tidspunkt ønsker politiet ikke udtale sig nærmere om sagen, men Mette Helm forklarer, at man har afspærret ved en adresse på Kirkebækvej.



Viborg Folkeblad oplyser, at både politi, brandvæsen, lægebil og en hundepatrulje er på stedet, ligesom mediet skriver, at nogle beboere har fået at vide, at de ikke må vende hjem til deres hus, da det ligger indenfor afspærringen.

