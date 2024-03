Der skal foretages en anholdelse, siger Syd- og Sønderjyllands Politi om tilstedeværelse i Tønder tirsdag.

Syd- og Sønderjyllands Politi er tirsdag til stede med "flere patruljer" på Strucksalle i Tønder.

Det oplyser politikredsen på det sociale medie X - det tidligere Twitter.

Ifølge politiet er det på adressen for at foretage en anholdelse.

Men det er også for at undersøge "et mistænkeligt forhold", siger politikredsen til Ekstra Bladet.

- Vi har spærret af for borgernes egen sikkerhed, lyder det ifølge avisen.

Politiet oplyser videre, at det skal have fat i en mand. Det bliver dog ikke uddybet nærmere.

"Flere betjente" er ifølge JydskeVestkysten set bevæbnet med maskinpistoler og iført sikkerhedsstyr. Der er også politihunde til stede og droner i luften.

Der er ingen tilskadekomne, skriver Ekstra Bladet.

Struksalle er som følge af politiets tilstedeværelse afspærret.

Samtidig har politiet tirsdag eftermiddag udvidet det afspærrede område til også at omfatte Tønder Overbyningsskole på Skolevej.

Og eleverne har ifølge JydskeVestkystens oplysninger fået at vide, at de ikke må gå udenfor eller til en anden bygning i skolegården.

Afspærringen betyder, at beboere i området ikke kan få adgang til deres huse, skriver JydskeVestkysten.

Derudover holder der en ambulance på en sidevej, og en lægebil holder også i området. Det viser billeder fra avisen.

Politiet kan over for Ritzau ikke sige nærmere om, hvornår beboerne kan få lov til at komme ind i deres boliger igen.

Det vil ske, når anholdelsen er foretaget, lyder det.

/ritzau/