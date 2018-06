I Hjallese på Fyn er der fundet en død person i en opgang. Politiet undersøger dødsfaldet.

København. Onsdag morgen blev en person fundet død i en opgang i Hjallese. Politiet undersøgte onsdag dødsfaldet, som det betragtede som "mistænkeligt".

Derfor skal den nu identificerede mand obduceres torsdag morgen, men politiet forventer ikke, at der er sket en forbrydelse.

»Det er et mistænkeligt dødsfald, derfor skal manden obduceres i morgen, men vi forventer på nuværende tidspunkt ikke, at det er et drab,« siger Carsten Dichmann, efterforskningsleder ved Fyns Politi.

Det skriver fyens.dk.

Fyns Politi modtog anmeldelsen om dødsfaldet onsdag klokken 08.04. Personen blev fundet i en opgang på Jacob Hansens Vej.

»Vi har fundet en afdød person i en opgang, og der er nogle mistænkelige omstændigheder derude, der gør, at vi bliver nødt til at lave noget tilbundsgående efterforskning på stedet,« siger Carsten Dichmann til det fynske medie.

Politiet fortæller, at der er tale om en mand og at de ved, hvem han er. Dog er det ikke noget, de vil melde ud i offentligheden endnu, da mandens pårørende endnu ikke er underrettet.

/ritzau/