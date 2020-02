En person er onsdag fundet død ved Lyngby Kirkestræde. Politiet behandler sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Nordsjællands Politi er onsdag eftermiddag rykket ud til Lyngby for at undersøge et mistænkeligt dødsfald.

Det oplyser politiet på Twitter.

- Vi modtog tidligere i dag en anmeldelse om, at der var fundet en død person ved Lyngby Kirkestræde, lyder det i politiets tweet.

- Det er på nuværende tidspunkt at betegne som et mistænkeligt dødsfald, hvorfor vi stadig er på stedet for at foretage diverse undersøgelser, lyder det videre.

Da de pårørende ikke er underrettet, vil politiet kort før klokken 16 ikke oplyse noget om den afdødes køn eller alder.

Når folk findes døde under usædvanlige omstændigheder eller dødsårsagen ikke umiddelbart står klar, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det vil blandt andet sige at teknikere rykker ud for at undersøge omstændighederne, og at man i det hele taget behandler sagen, som om der er tale om et drab.

På den måde undgår man at ødelægge vigtige spor, hvis det skulle vise sig, at den afdøde har været udsat for en forbrydelse.

/ritzau/