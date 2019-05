En kvinde er torsdag fundet død i et vandhul ved Danmarks Port i Fredericia.

»Jeg kan bekræfte, vi har fundet en livløs person i voldgraven. Vi undersøger sagen som et mistænkeligt dødsfald,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Halfdan Kramer, til B.T.

Han understreger dog, at politiet altid behandler sager, hvor personer bliver fundet døde som mistænkelige.

Derfor kan han heller ikke sige noget om, hvorvidt den døde kvinde er omkommet i en ulykke.

Det skal politiet nu til at undersøge.

»Vi er til stede med et par patruljer, en indsatsleder og så skal vi have forskellige kompetencer ud til stedet, som kan hjælpe os med at undersøge både den døde og det omkringliggende område,« siger Halfdan Kramer.

Han forventer, at arbejdet på stedet vil fortsætte i hvert fald et par timer.

Det var en tilfældig borger, der kontaktede politiet klokken 11.25, da vedkommende fandt den livløse krop i voldanlægget mellem Prinsens Port og Danmarks Port i Fredericia.