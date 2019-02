En "sprængbar genstand" har natten til onsdag medført knuste ruder i butik i fristaden.

En sprængladning blev natten til onsdag udløst ved en tøjbutik på Christiania i København.

Det oplyser efterforskningsleder ved Københavns Politi Søren Lauritsen.

- Der er blevet knust nogle ruder i butikken, og den har fået nogle andre skader på karmen og nogle trægenstande, siger han tidligt onsdag morgen.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med episoden, tilføjer Søren Lauritsen.

Københavns Politi modtog anmeldelsen om eksplosionen klokken 1.45.

En eller flere ukendte gerningsmænd havde placeret sprængladningen op af tøj- og skaterbutikken Alis' butiksvindue.

Politiet ved endnu ikke, hvilken type sprængladning der var tale om.

- Det er for tidligt at sige noget præcist om farligheden, men hvis der havde stået nogen tæt på, så ville den uden tvivl have medført alvorlig personskade, siger Søren Lauritsen.

Københavns Politi er tidligt onsdag morgen stadig til stede på Christiania for at afhøre eventuelle vidner og foretage tekniske undersøgelser.

