I alt er der sendt pulverbreve til fire Jyske Bank-filialer. To nåede frem, mens to blev stoppet i posten.

Jyske politikredse er torsdag aften ved at undersøge sammenhængen mellem to breve med pulver i, der er sendt til Jyske Banks afdelinger i Holstebro og Kjellerup.

Det skriver TV Midtvest.

Politiet kan endnu ikke sige, om pulveret er biologisk eller kemisk materiale. Det er det, der nu skal undersøges.

Men politiet mistænker, at det er samme pulver og afsender på begge breve.

- Vi tager det meget alvorligt, siger Jesper Brøndum, som er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, til mediet.

Et udrykningshold fra Statens Serum Institut (SSI) er på vej med deres beredskab for at tage prøver af pulveret.

Jyske Bank-filialen i Holstebro modtog brevet omkring klokken 16 torsdag.

Her er det en ansat, som åbner brevet, fortæller Poul fastergaard, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

- Det er en ansat, der åbner det og kan konstatere, at der er et pulver i. Den ansatte er heldigvis ikke blevet dårlig siden fundet, siger han til TV Midtvest og fortæller, at pulverbrevet er isoleret i et lokale.

I Jyske Bank i Kjellerup når personalet ikke at åbne brevet.

I alt er der ifølge TV Midtvest sendt pulverbreve til mindst fire Jyske Bank-filialer i Jylland.

Torsdag morgen blev to breve stoppet på Postcenter Nordjylland. Brevene indeholdt pulver og var adresseret til Jyske Bank i Frederikshavn og Aalborg, oplyser Poul Fastergaard.

Når Statens Serum Institut har fået taget prøver af pulveret i både Kjellerup og Holstebro, skal prøverne ifølge politiet tilbage til seruminstituttet, hvor det skal analyseres i løbet af natten til fredag.

Der er allerede taget prøver fra de to breve, som blev fundet i Nordjylland.

/ritzau/