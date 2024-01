Politiet er mandag formiddag rykket talstærkt ud til et boligområde i Kokkedal.

Det skyldes, at politiet har mistanke om, at der bliver produceret narkotika i et skur en have i området Jellerød Have.

Det skriver Nordsjællands Politi på det sociale medie X.

Her fremgår det også, at politiet får assistance af beredskabsstyrelsens kemiske beredskab, enheden for farlige materialer samt Region Hovedstadens akutberedskab.

»Der er umiddelbart ingen fare for de omkringboende. Vi henstiller til, at man giver folkene i området arbejdsro, respekterer afspærringer og retter sig efter de anvisninger, man får,« lyder det fra politiet.

»Vi er klar over, at synet af politi, ambulance og folk i beskyttelsesdragter kan virke utrygt for beboerne i området. Det er udelukkende af hensyn til sikkerheden for det indsatte personale,« skriver politiet afslutningsvist i opslaget på X.