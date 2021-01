En 53-årig mand er fundet død i en lejlighed i Aarhus Vest, og dødsfaldet er ifølge politiet mistænkeligt.

Østjyllands Politi har lørdag undersøgt et mistænkeligt dødsfald på Vilhelm Bergsøes vej i Aarhus og kan ikke udelukke, at der er sket et drab.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at man lørdag aften har afsluttet alle undersøgelser og talt med vidner, der har bidraget med oplysninger til sagen, hvor en 53-årig mand er død.

- På baggrund af de undersøgelser og afhøringer, vi har foretaget i løbet af dagen, kan vi på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at den 53-årige mand er blevet dræbt.

- Vi fortsætter derfor vores efterforskning aftenen og natten igennem, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

Østjyllands Politi oplyste lørdag lidt efter klokken 14, at den afdøde er en 53-årig mand. Man har lørdagen igennem været i gang med at undersøge, hvad der er sket, og hvordan han er død.

Dødsfaldet er fundet sted i Møllevangskvarteret. Det består af lejlighedsbyggeri og ligger lige ved Paludan-Müllers Vej umiddelbart over for Storcenter Nord.

Betegnelsen "mistænkeligt dødsfald" bruger politiet om sager, hvor en borger er fundet død, og hvor man ikke umiddelbart kan udelukke, at der er sket en forbrydelse, for eksempel et drab.

Da det kan være af afgørende betydning at få sikret forskellige former for spor fra findestedet og afhørt vidner på stedet vil politiet i den slags situationer iværksætte en undersøgelse af sagen, som om der var sket en forbrydelse.

På den måde kan man forhindre at eventuelle vigtige spor går tabt.

I pressemeddelelsen hedder det desuden, at man ikke forventer at kunne bidrage med flere oplysninger om sagen før søndag.

/ritzau/