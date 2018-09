En stige, som blev brugt til et indbrud i Gentofte sidste weekend, bringer politiet nærmere gerningsmændene.

København. Ejeren af en stige, som Nordsjællands Politi onsdag udsendte billeder af, er fundet.

Det bringer politiet videre i efterforskningen af et millionkup, som blev begået i en villa i Gentofte natten til lørdag.

Stigen, som var stjålet, brugte tyven eller tyvene til at komme fra villaens have og op til første sal, hvor en dør blev brudt op.

Tyvene slap afsted med antikt sølvtøj til en værdi af op mod ti millioner kroner.

- Det betyder, at vi nu har to gerningssteder, og vi formoder, at der er tale om samme gerningsmænd, siger politikommissær Henrik Sejer.

Ejeren af stigen blev fundet onsdag eftermiddag, og vedkommende formodes dermed ikke at stå bag det ifølge politiet professionelt udførte indbrud.

Stigen, der blev stjålet i dagene op til milliontyveriet, er sendt til kriminaltekniske undersøgelser. Svaret på dem ventes klar i løbet af en uge.

- Der kommer også nye undersøgelser i sagen, fordi vi har fundet det sted, hvor stigen blev stjålet fra.

- Det er klart, at når vi har et nyt gerningssted, tager vi fotos af det og undersøger det for fingeraftryk og dna, siger Henrik Sejer.

Politikommissæren ønsker ikke at oplyse, hvor stigen blev stjålet fra, eller hvor langt der er mellem de to gerningssteder.

Ejeren af sølvskatten har udlovet en dusør på tre millioner kroner til den eller de personer, som kan bringe de dyrebare genstande hjem.

/ritzau/