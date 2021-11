Dykkere og teknikere er i øjeblikket tilstede ved Midtdyssen ved Christiania.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi er i gang med at lede efter et gerningsvåben, nærmere bestemt en pistol,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til B.T.

Københavns Politi fortæller, at de på nuværende tidspunkt ikke er kommet på spor af gerningsvåbnet.

»Hvis de ikke når at finde det inden det bliver mørkt, så fortsætter arbejdet derude igen i morgen,« slår Michael Andersen fast.

Gerningsvåbnet det drejer sig om, er blevet brugt til drabet på en 22-årig mand, der fandt sted på Christiania 3. juli.

Her blev to mænd ramt af skud. Den 22-årige blev erklæret død på stedet. Også en 31-årig mand blev ramt af skud, men han blev opereret på hospitalet og var derfor hurtigt uden for livsfare.

Kort efter skyderiet blev en mand set løbe væk fra stedet. Om gerningsmanden er blevet fundet, kan vagtchefen på nuværende tidspunkt ikke oplyse om.