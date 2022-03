Syd- og Sønderjyllands Politi er til stede ved Riberhus i Ribe i forbindelse med fundet af et lig.

Det bekræfter politikredsen til B.T.

»18.05 fik vi en anmeldelse og da vi kommer der ud finder vi et lig i vandet i voldgraven,« lyder det fra vagtchefen.

Politiet oplyser, at de for nuværende ikke har fundet noget yderst mistænkeligt, men påpeger, at sådanne en situation ikke er normal og er i sig selv mistænkelig.

Der er ingen yderligere oplysninger omkring liget og omstændighederne, da man endnu ikke har identificeret liget.

Syd- og Sønderjyllands Politi er fortsat på stedet.

Artiklen opdateres …