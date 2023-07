To personer har onsdag eftermiddag været oppe og skændes ved Mucki Bar på Thorsgade i København.

Det bekræfter vagthavende ved Københavns Politi over for B.T.

Ifølge politiet var der mistanke om, at den ene var i besiddelse af en kniv, da den anden person havde fået en ridse i huden.

Der er ifølge vagtchefen nærmere tale om en saks.

På nuværende tidspunkt er der en anholdt og en forurettet, men politiet fortæller, at de er i gang med at tale med vidner og de involverede for at finde ud af, hvad der præcist skete.

Opdateres …