Københavns Politi er tirsdag eftermiddag til stede ved Hotel Clarion ved Københavns Lufthavn.

Her har de anholdt den samme mand for anden gang på under et døgn.

»I nat klokken 07.37 anholdte vi en polsk mand på 28 år for at genere alt og alle ude i lufthavnen,« fortæller Dyre Sønnicksen, vagtchef hos Københavns Politi.

Den 28-årige mand blev senere løsladt, men der gik ikke længe, før han igen kom i politiets varetægt.

Ifølge Dyre Sønnicksen holder en patruljevogn på en taxaholdeplads tæt på lufthavnen og anholder den polske mand igen.

Hvorfor vedkommende skulle anholdes igen, ved vagtchefen endnu ikke.

»Men den 28-årige bliver aggressiv og løber væk og ind på Hotel Clarion, ind gennem receptionen og ind på hotellets restaurant,« fortæller Dyre Sønnicksen og uddyber:

»Manden har en kniv i hånden. Hvilken salgs kniv, ved jeg ikke.«

Politiet løber efter ham og får ham presset op i et hjørne. Herefter trækker de deres pistoler for at få ham standset.

»Vi får ham anholdt ved brug af tjenestehunde,« siger vagtchefen.

Ifølge ham er der ikke kommet nogen til skade, og politiet kan endnu ikke sige, om de to anholdelser har haft noget med hinanden at gøre.

Patruljen er stadig til stede ved Hotel Clarion.

Opdateres …