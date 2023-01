Lyt til artiklen

Politiet er til stede på flere adresser i Langå efter et mistænkeligt dødsfald i Blomsterparken i Stenvstrup ved Langå.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

»Det er et mistænkeligt forhold,« siger vagtchef Jens Henrik Hensen til B.T.

Han fortæller også, at der er hundepatruljer til stede ved flere af adresserne.

»Vi kommer til at være der i noget tid, for at foretage tekniske undersøgelser,« skriver Østjyllands Politi på Twitter.

De pårørende er underrettet.

Opdateres...