En strid mellem to naboer endte lørdag aften med at udvikle sig til et mindre brag.

På Borgbjergsvej i Sydhavn måtte politiet lørdag omkring kl. 20 rykke ud efter en meldingen om det, der lød som en eksplosion.

Det viste sig, at der kort forinden var blevet kastet med kanonslag på vejen.

»Der er tale om en nabostrid mellem to personer, der har villet genere hinanden. I den forbindelse er der så blevet fyret et kanonslag af,« siger Henrik Svejstrup, der er vagtchef ved Københavns Politi.

»Vi har talt med beboerne, og prøver at få mere viden om, hvad der egentlig er foregået,« fortsætter han.

Man kan blive sigtet for forstyrelse af den offentlig orden for at affyre kanonslag, men der er ikke nogen af de to naboer, der er blevet sigtet for noget i forbindelse med episoden.

Ifølge Henrik Svejstrup er der ikke nogen af de to personer, der i forvejen er kendt for at have tilknytning til kriminelle miljøer.