Politi og brandvæsen er torsdag morgen kaldt massivt ud til den lille by Hurup Thy.

Der er dog ikke mange oplysninger om, hvad der foregår.

»Vi er i øjeblikket til stede sammen med brand og redning på en adresse,« lyder det ved 9-tiden fra Midt- og Vestjyllands Politi:

»Vi er ved at danne os et overblik over situationen. Vi har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.«

B.T. har forgæves forsøgt at få yderligere information om sagen.

Opdateres …