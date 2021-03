Sydøstjyllands Politi er i øjeblikket til stede på Chr. M. Østergaards Vej i Horsens.

Hvad de helt præcist laver der, vides på nuværende tidspunkt ikke, men politiet oplyser, at man undersøger et 'mistænkeligt forhold'.

Det skriver Horsens Folkeblad.

»Vi undersøger et mistænkeligt forhold. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt,« fortæller vagtchefen til mediet.

Ifølge lokalmediet er politiet talstærkt til stede omkring et hus på vejen, og vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen bekræfter, at man er ved at foretage tekniske undersøgelser derinde.

Årsagen skulle være 'en hændelse', men nærmere kommer han det ikke.

Politiet modtog anmeldelsen i sagen klokken 08.19.

B.T. følger sagen.