I forbindelse med en bodeling i dag skød og dræbte en 61-årig mand sin tidligere hustru på 62 år.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen cirka tyve minutter over otte fra et familiemedlem, der sammen med den nu dræbte var ankommet til adressen med henblik på at gennemføre en bodeling.

Den 61-årige mand blev anholdt straks ved politiets ankomst umiddelbart efter drabet. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens.

Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Foto: Mathias Øgendahl

Parret flyttede fra hinanden midt i januar, det skriver politiet i pressemeddelelsen.

Da familiemedlemmet ringede til politiet inden drabet, blev der foretaget en vurdering af konfliktniveauet. Den vurdering mundede ud i, at der skulle sendes en enkelt patruljevogn til stedet.

Inden vognen var nået frem, var drabet blevet begået.

Mordet fandt sted på den tidligere fælles adresse i Horsens, hvor manden nu bor.

Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Foto: Mathias Øgendahl

Sydøstjyllands Politi er lige nu til stede på adressen for at foretage efterforskning herunder tekniske undersøgelser og afhøring af en række vidner, der var til stede under drabet.

De pågældende vidner er hovedsageligt familiemedlemmer, der var på adressen i forbindelse med bodelingen.

Den 61-årige mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Østjyllands Politi, men de har ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

De skriver endvidere i pressemeddelelsen, at de på nuværende tidspunkt af hensyn til efterforskningen ikke har yderligere oplysninger til offentligheden om sagen.

B.T. følger sagen.