To mænd er i dag blevet overfaldet i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi i et opslag på Twitter.

De to mænd henvendte sig på Skejby Sygehus efter de var blevet overfaldet, hvorefter ansatte på sygehuset kontaktede politiet.

B.T.s medarbejder på stedet siger, at der foran Skejby Sygehus holder en sort bil med smadret forrude, som har forbindelse til de overfaldede. Samtidig har politiet afspærret ved Rendsburgsgade og Tage-Hansens Gade.

Ifølge en vagt på sygehuset, som B.T.s udsendte har snakket med, er to personer anholdt og lagt i blå DNA-dragter på Skejby Sygehus. Vagten oplyser, at politiets tilstedeværelse ved Rendsburgsgade og Tage-Hansens Gade har forbindelse til de anholdte på sygehuset.

Foto: ØXENHOLT FOTO

Tidligere var der seks politibiler ved sygehuset, men nu der er der to tilbage.

B.T. har været i kontakt med Østjyllands Politiet, som sent onsdag aften ikke kan af- eller bekræfte om der er to anholdte.

Politiet har heller ikke yderlige oplysninger på nuværende tidspunkt.

