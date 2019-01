Politiet var torsdag eftermiddag massivt til stede i Vollsmose efter en skudepisode.

Det meddelte Fyns Politi torsdag eftermiddag til B.T.

Skudepisoden skete torsdag eftermiddag klokken 14 i Bøgeparken.

Der er ikke meldinger om nogen tilskadekomne.

Politiet oplyser også, at de torsdag omkring klokken 17.30 er ved at være færdige med at undersøge området.

Dog vil de stadig være til stede for at skabe tryghed.

»Fyns Politis undersøgelser i Vollsmose er nu ved at være afsluttet, men vi vil i nogen tid stadig være til stede i området i tryghedsskabende øjemed,« siger Fyns Politi i en pressemeddelse om skudepisoden.