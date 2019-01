Fyns Politi var torsdag eftermiddag massivt til stede i Vollsmose efter en skudepisode. En mand er anholdt.

Politiet oplyser torsdag aften, at en 23-årig mand er anholdt, og at årsagen til skyderiet skyldtes et internt opgør mellem lokale grupper i området.

»Der er i forbindelse med efterforskningen anholdt en 23-årig mand, som skal afhøres i løbet af aftenen. Der er fundet flere patronhylstre ude på stedet, men der ingen meldinger om personer, der er ramt af skud,« skriver Fyns Politi i en pressemeddelse, som også meddeler, at sagen stadig efterforskes.

Skudepisoden skete torsdag eftermiddag klokken 14 i Bøgeparken.

Politiet meddeler, at der ikke er nogen tilskadekomne. Foto: Sebastian Stokkebo Sørensen Vis mere Politiet meddeler, at der ikke er nogen tilskadekomne. Foto: Sebastian Stokkebo Sørensen

Politiet oplyste torsdag eftermiddag omkring klokken 17.30, at de var færdige med at undersøge området, men stadig ville være til stede for at skabe tryghed.

»Fyns Politis undersøgelser i Vollsmose er nu ved at være afsluttet, men vi vil i nogen tid stadig være til stede i området i tryghedsskabende øjemed,« siger Fyns Politi i en pressemeddelse om skudepisoden.