Københavns Vestegns Politi er massivt til stede ved et villakvarter i Brøndby.

Det bekræfter politiet over for B.T.

- Vi er talstærkt tilstede ved Lysedammen i Brøndby efter et knivstikkeri. En 38-årig mand er ramt af stik flere gange, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Politiet oplyser, at den 38-årige er uden for livsfare og er på et hospital.

Politiet melder, at intet tyder på, at hændelsen er banderelateret. Mere kan politiet ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

Københavns Vestegns Politi skriver på Twitter, at politiet gerne vil høre fra vidner, som har set noget mistænkeligt i området omkring klokken 12 mandag.

Hvis du har det, skal du ringe til politiet på nummeret 4386 1448.

B.T. følger sagen...