'Stop det.'

Så klar er opfordringen fra Vestegnens Politi til folk, der ser en ulykke på motorvejen og tager mobiltelefonen frem for at filme det.

Helt konkret har politiet sigtet fem personer, der mandag morgen har filmet et færdselsuheld på Holbækmotorvejen.

'Vi oplever igen og igen, at andre bilister filmer ulykker på motorvejen med deres mobiltelefon. Senest har vi ifm. formiddagens ulykke sigtet fem personer, som filmede ulykkesstedet, da de kørte forbi,' skriver Vestegnens Politi på Twitter mandag middag.

Vi oplever igen og igen, at andre bilister filmer ulykker på motorvejen med deres mobiltelefon. Senest har vi ifm formiddagens ulykke sigtet fem personer, som filmede ulykkesstedet, da de kørte forbi #politidk https://t.co/QJHB9iJBXZ pic.twitter.com/9uhTuhfJyx — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) February 6, 2023

Politiet slår fast, at det er krænkende for de involverede i ulykken, at de bliver filmet.

'Ud over, at det er krænkende for de medborgere, der er involveret i ulykken, så er det også strafbart at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen, da det er til fare for trafiksikkerheden. Så stop det,' skriver Vestegnens Politi.

I november sidste år havde 12 bilister mobiletelefonen fremme for at filme et uheld på Fynske Motorvej, hvor en lastbil havde tabt en bulldozer.

Det gav dem 2.000 kroner i bøde og et klip i kørekortet.