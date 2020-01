Tirsdag aften blev en 17-årig teenagedreng ramt af skud ved Karlemosevej i Køge.

Han er uden for livsfare, men modtager intensiv behandling på hospitalet. Nu søger Midt- og Vestsjællands Politi vidner til skudepisoden.

Politiet behandler sagen som et drabsforsøg, og man efterforsker bredt for at finde frem til mistænkte samt et motiv for handlingen.

'Politiet vil derfor gerne i kontakt med personer, der har bemærket usædvanlig aktivitet eller adfærd hos personer og køretøjer i området ved Karlemosevej og Ølby S-station i tiden op til anmeldelsen kl. 22.40 tirsdag aften,' lyder det i en pressemeddelelse.

Foreløbigt har man fundet afskudte patronhylstre, som blev sikret ved gerningsstedet. De skal undersøges nærmere nu.

Hvis du har viden om sagen, skal du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon. 4635 1448 eller via nærmeste politi på telefon 114.

Fra klokken 10.00 bliver der opstillet en mobil politistation ved Ølbycentret. Her kan bekymrede borgere tale med politiet om tryghed.

Man kan også komme med oplysninger i relation til sagen til betjentene ved den mobile politistation.