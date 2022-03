Efter at der efter alt at dømme blev affyret skud i Vejle søndag aften, søger politiet nu vidner.

»Alle oplysninger kan have betydning,« lyder det fra Sydøstjyllands Politi.

Det var søndag cirka klokken 23.35, at episoden fandt sted ved Finlandsvej.

Her kom en anmeldelse om, at der var blev affyret flere skud – to-tre stykker – mens der samtidig blev oplyst, at der var set flere personer i området.

Politiet fandt ingen tilskadekomne, men der blev til gengæld fundet et tomt patronhylster i forbindelse med en undersøgelse af stedet.

Også to personer blev i samme forbindelse anholdt.

»Hændelsen efterforskes nu nærmere, og i den forbindelse har politiet brug for hjælp fra eventuelle vidner, der har set noget eller har kendskab til hændelsen,« skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det lyder videre, at det formodede gerningssted skal undersøges yderligere mandag, ligesom der skal foretages flere afhøringer.

B.T. følger sagen.