Københavns Politi leder efter personer, som muligvis ligger inde med oplysninger i sag om kraftig eksplosion i Nordhavn natten til søndag.

Københavns Politi bekræfter fredag, at man arbejder videre med sagen.

»Vi har fortsat gang i en intensiv efterforskning af sprængningen af en bil i Nordnavn natten til søndag,« skriver Københavns Politi på Twitter.

»Vidner har fortalt om flere personer, der opholdt sig i Århusgade over for Sassnitzgade umiddelbart før eksplosionen,« tilføjer man.

Politi arbejder på det sted, hvor en bil blev sprængt natten til søndag. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politi arbejder på det sted, hvor en bil blev sprængt natten til søndag. Foto: Presse-fotos.dk

Fotos og video fra gerningsstedet syntes at antyde, at der var tale om en meget kraftig sprængning.

»Vi mistænker ikke disse personer for at have noget med eksplosionen at gøre, men de kan have gjort observationer, som er vigtige for os,« lyder det i en opfølgning fra politiet.

»Derfor beder vi dem og andre, der kan have set noget omkring tidspunktet for eksplosionen kl. ca. 01.45, til at kontakte os på 1-1-4,« tilføjer Københavns Politi.