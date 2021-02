En 23-årig mand er uden for livsfare, efter at han torsdag aften er blevet stukket med kniv pi København.

Politiet søger vidner, efter at en 23-årig mand er blevet stukket med kniv på Nørrebro i København torsdag aften.

Det fortæller central efterforskningsleder Baris Tuncer fra Københavns Politi efter midnat natten til fredag.

Den unge mand er uden for livsfare, men blev bragt til Bispebjerg Hospital, hvor politiet også var massivt til stede torsdag aften.

Her foretog politiet en afhøring af den forurettede. Politiet kan ikke oplyse, hvilke oplysninger der eventuelt er dukket op under afhøringer, ligesom at det er uklart, om offer og gerningsmand kender hinanden.

Knivstikkeriet fandt sted mellem Lersø Parkallé og Haraldsgade og blev anmeldt klokken 19.22.

- Hvis der er vidner, der har set et overfald og et knivstikkeri mellem to personer, så vil vi meget gerne i kontakt med dem, siger Baris Tuncer.

Politiet efterforsker fortsat episoden.

/ritzau/