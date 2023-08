Nordjyllands Politi efterlyser nu en sort bil efter et skyderi i Aalborg fredag aften.

Kort før midnat er et område i Aalborg midtby fortsat afspærret.

Nordjyllands Politi fik en anmeldelse om skyderiet klokken 19.18, hvorefter adskillige bevæbnede betjente i skudsikre veste var til stede i gaderne.

Politiet har endnu ikke fundet gerningsmændene bag skyderiet, men vurderer, at skuddene er affyret som led i et opgør i det kriminelle miljø.

Ingen er kommet til skade.

»Vi arbejder fortsat intenst på at få helt klarhed over hændelsesforløbet, men status lige nu er, at jeg kan bekræfte, at der er afgivet flere skud, og at ingen umiddelbart er blevet ramt. Ingen med skudsår har heller henvendt sig på skadestuen p.t.,« oplyser vagtchef Bruno Brix ifølge en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Skyderiet fandt sted nær Hovedbiblioteket og shoppingcentret Friis.

Politiet mener, at den sorte bil – »muligvis en Volvo« – kan være impliceret i hændelsen og anbefaler folk, der kan have set den, at kontakte politiet.