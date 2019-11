Yngre mand er fortsat indlagt efter et knivstikker natten til lørdag.

Søndag arbejder politiet stadig på at finde frem til den person, som natten til lørdag stak yngre mand ned i landsbyen Hemmeshøj, som ligger mellem Slagelse og Korsør.

- Vi har foretaget tekniske undersøgelser på gerningsstedet, som vi arbejder videre fra med henblik på at finde frem til en gerningsmand, siger vagtchef Ole Hald fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi søndag kort før middag.

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet natten til lørdag lidt efter klokken 03.

Allerede lørdag lød meldingen, at offeret - en mand i 20'erne var uden for livsfare - men at han var indlagt på et hospital.

Søndag fortæller Ole Hald, at manden fortsat er indlagt.

/ritzau/