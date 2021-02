En 42-årig mand er blevet skudt i Lundby, efter at han truede personale og passagerer med kniv i tog.

En mand opførte sig natten til torsdag så truende med en kniv på en togstation i Lundby på Sydsjælland, at politi valgte at trække våben og affyre skud mod ham.

Manden blev ramt og siden kørt til et hospital. Politiet ønsker ikke umiddelbart at oplyse om hans tilstand.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse tidligt torsdag morgen.

Den sårede er 42 år, oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som har indledt en efterforskning.

Her ønsker kontorchef Claes Vestergaard torsdag formiddag ikke at oplyse om mandens tilstand.

Kontorchefen vil heller ikke sige, om den 42-årige blev ramt en eller flere gange.

DUP har i øvrigt valgt ikke at ville oplyse, om skudepisoden foregik inde i toget eller ude i det fri.

Politiet har oplyst, at manden blev skudt, efter at han havde optrådt truende med en kniv over for togpersonale og andre passagerer i et regionaltog.

Politiet blev kaldt til stationen omkring klokken 01.35.

Under den efterfølgende anholdelse udviklede situationen sig, hvorefter politiet afgav skud, som ramte manden.

De tekniske undersøgelser på stedet vil berøre togtrafikken i flere timer.

DR P4 skriver på Twitter, at al togdrift mellem Nykøbing Falster og Næstved er erstattet af togbusser. Helt frem til middagstid vil der være indsat busser på strækningen, lyder det.

/ritzau/