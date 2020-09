Bilister blev stoppet for at køre over 200 kilometer i timen på motorvej fredag. Politi kalder det vanvittigt.

En række bilister trykkede for hårdt på speederen ud af motorvej E45 mellem Randers og Aarhus fredag aften.

Og på halvanden time stoppede politiet tre bilister, der kørte med over 200 kilometer i timen, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag.

Politikommissær Amrik Chadha kalder det "rystende" at fange tre ekstreme fartsyndere på så kort tid.

- Det er jo fuldstændigt vanvittigt at køre så hurtigt og udsætte både sig selv og ikke mindst andre for fare, siger han i meddelelsen.

En 22-årig mand blev målt til at køre 212 kilometer i timen på en strækning, hvor den tilladte hastighed var 110. Han fik frataget sit kørekort på stedet. Også en 26-årig, der ifølge politiet kørte 201 kilometer i timen, skulle egentlig have inddraget kortet.

- Men det viste sig, at han allerede var frakendt retten til at køre bil, så han kan nu i stedet formentlig se frem til en fængselsstraf, skriver politiet i meddelelsen.

Foruden de tre, som blev snuppet i fartkontrollen mellem klokken 19 og 20.30 fredag aften, blev yderligere en bilist taget med en fart på over 200 kilometer i timen under weekendens kontrol i politikredsen.

Her holdt politiet vågent øje med flere østjyske veje i løbet af eftermiddagene og aftenerne. Særligt motorvejsnettet var i fokus.

Indsatsen førte til, at 89 personer blev sigtet for i alt 107 overtrædelser af færdselsloven.

Det er et bekymrende højt antal, mener politikommissæren, der oplyser, at mange af sagerne drejer sig om, at bilisterne er uopmærksomme.

- Så de både kører over for rødt lys, laver hasarderede overhalinger og kører alt for stærkt. Den form for kørsel udgør en alvorlig fare i trafikken og kan i yderste konsekvens koste menneskeliv, siger Amrik Chadha i meddelelsen.

S-regeringen fremlagde tidligere i år et udspil med tiltag, der skal bekæmpe såkaldt vanvidsbilisme. I udspillet betegnes det som vanvidsbilisme, hvis man kører med over 200 kilometer i timen.

Da der alene er tale om et udspil på nuværende tidspunkt, står denne bilist ikke til at blive ramt af de strafskærpelser, som regeringen foreslår.

/ritzau/