Københavns Politi er onsdag aften rykket ud til Husum, efter der er kommet anmeldelser om flere skud i området. Politiet undersøger, hvorvidt en forurettet person er på hospitalet til behandling nu.

»21.39 får vi en anmeldelse om et muligt skyderi,« siger vagtchef Henrik Brix til B.T. og oplyser, at det formentlig har fundet sted i området modsat Utterslev omkring Gadelandet.

Henrik Brix kan derudover fortælle, at vidner har set biler køre fra området, men hvorvidt det har relevans for sagen, ved han endnu ikke.

Omkring klokken 22.30 oplyser vagtchefen, at man har fået flere anmeldelser om, at en forurettet person befinder sig på hospitalet. Det er man ved at undersøge nu.

Politiet er derfor i skrivende stund i gang med at afhøre vidner, men derudover har vagtchefen ikke yderligere kommentarer.

Opdateres...