Politiet har været talstærkt til stede ved to aktioner i København torsdag i sag om brandstiftelse.

Politiet har torsdag været talstærkt til stede ved to aktioner i Københavnsområdet på henholdsvis Nørrebro og i Herlev.

Aktionerne har været en del af en efterforskning i en sag om brandstiftelse. Det oplyser Københavns Vestegns Politi torsdag aften i en pressemeddelelse.

To 20-årige er torsdag aften blevet varetægtsfængslet i 21 dage. Det sker efter et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

De er mistænkt for natten til torsdag at have sat ild på en bus på Amager Strandvej og forsøg på ildspåsættelse på et ukendt sted på Københavns Vestegn.

De to fængslede blev anholdt torsdag morgen.

Politi og bomberyddere var torsdag eftermiddag først i aktion på Nørrebro. Først på aftenen rykkede aktionen til Herlev.

Københavns Vestegns Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen.

/ritzau/