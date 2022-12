Lyt til artiklen

Torsdag aften rykkede Københavns Politi flere gange ud til Vestre Fængsel, hvor der blev affyret fyrværkeri ind mod fængslet.

Det drejede sig ifølge politiet om forskellige bandegrupperinger, der – formentlig som en hilsen til brødre bag tremmerne – stod på boldbanerne bag fængslet og sendte fyrværkeri ind bag murene.

Første gang blev omkring 30 maskerede personer tilbageholdt.

Tre personer, der var til stede, blev anholdt. To af dem er sigtet for at overtræde knivloven, mens en blev sigtet for at udøve vold mod en tjenestemand.

Alle tre er siden blevet løsladt.

Københavns Politi har ikke sat navn på banden, men ifølge Ekstra Bladet skulle de dreje sig om medlemmer af Bandidos.

Senere torsdag aften var der – som vagtchefen udtrykker det – en 'ny episode af tilsvarende karakter.'

»Denne gang var det en anden kendt gruppering. Den er anderledes end den første, og de var knap så mange. Omkring 12 stykker,« fortæller vagtchef Henrik Brix fredag morgen.

Denne gang blev der ikke foretaget nogle anholdelser.

»Det er sjældent, at de er så glade for at tale med politiet, så de forsvandt hurtigt igen, da vi nåede frem,« siger vagtchefen.

Fyrværkeriet er angiveligt til ære for de bandemedlemmer, der sidder på den anden siden af murene.

»Om de rent faktisk kan se noget derinde, skal jeg ikke kunne sige,« siger Henrik Brix.