Syv adresser på Sjælland og Fyn er tirsdag blevet ransaget i forbindelse med efterforskning af Bandidos.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i politiet meddelte i januar, at man havde indsamlet nok materiale til at kunne sende en indstilling til Rigspolitiet i sagen om, hvorvidt Bandidos kan søges opløst ved dom.

Men NSK efterforsker stadig rockergrupperingen, og hvorvidt den kan opløses.

NSK oplyser således tirsdag, at man i en koordineret aktion har ransaget syv adresser på Sjælland og Fyn. NSK ønsker ikke at oplyse yderligere.

Fra NSK lød det 11. januar i en mail til Ritzau, at man havde sendt en indstilling til Rigspolitiet.

- Hvis Rigspolitiet måtte vurdere, at der er anledning til det, vil Rigsadvokaten efterfølgende skulle foretage en vurdering af, om der foreligger tilstrækkeligt grundlag for at indlede en opløsningssag, skrev NSK i en mail til Ritzau.

I sidste ende er det op til justitsministeren at beslutte, hvorvidt der skal indledes en opløsningssag.

NSK oplyste i januar ikke, hvorvidt der i indstillingen til Rigspolitiet blev anbefalet at indlede en opløsningssag eller ej.

I 2021 valgte Højesteret at opløse banden Loyal To Familia (LTF) ved dom. Højesteret vurderede, at der ikke var tale om en forening med et lovligt formål. Og Grundlovens ret til foreningsfrihed gælder kun foreninger med lovlige formål.

Det var første gang i næsten hundrede år, at en forening blev forbudt i Danmark. Sidst det skete var i 1924, da selskabsforeningen Nekkab blev forbudt.

I foråret 2023 blev det så bestemt af justitsministeren, at man skulle undersøge muligheden for at føre en opløsningssag mod rockergruppen Bandidos.

/ritzau/