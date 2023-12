Efter fund af en salgstelefon har Midt- og Vestjyllands Politi foretaget ransagning hos 23 personer tirsdag.

23 personer i Holstebro, Struer og Aulum fik tirsdag besøg af Midt- og Vestjyllands Politi til en ransagning.

Det skyldes, at de er blevet mistænkt for at have købt ulovlige Tramadol-piller, skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

I august fandt en gruppe skoleelever en pose med piller i et skovområde i Holstebro. Samme dag anholdt politiet en 20-årig mand i sagen, lyder det.

I forbindelse med efterforskningen fandt politiet en salgstelefon. Det er den, som har gjort, at politiet har kunnet identificere de formodede købere.

- Vi ser flere og flere, som bliver taget med tramadol-piller, og vi er meget bekymrede for den tendens, da det er et stærkt vanedannende stof, siger politikommissær Knud Lauridsen fra lokalpolitiet i Holstebro i pressemeddelelsen.

Da sagen tog sin begyndelse i august, kunne politiet også beslaglægge mere end 18.000 piller.

Tramadol er et lægemiddel. Siden 2022 har det været på Sundhedsstyrelsens liste over euforiserende stoffer. Derfor er det ulovligt uden recept.

Da de formodede købere var til afhøring tirsdag blev de tilbudt misbrugsbehandling, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Midt- og Vestjyllands Politi skriver, at de 23 havde mulighed for at tale med en misbrugsrådgiver med det samme.

Politikommissær Mette Bundgaard fra forebyggelsesafdelingen i politikredsen fortæller, at flere takkede ja til en samtale med det samme.

- Vi er fortsat optaget af at hjælpe de sigtede videre og ud af et misbrug, så de kommer væk fra den kriminelle løbebane med at købe og forbruge euforiserende stoffer, siger hun i meddelelsen.

Ud over dem, som takkede ja med det samme, var der flere andre, som ønskede at blive kontaktet senere, lyder det.

/ritzau/