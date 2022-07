Lyt til artiklen

Torsdag eftermiddag får passagerer på S-togets B-linje mod Farum sig noget af et chok.

Flere politibetjente kommer nemlig ind i toget og beordrer, at alle skal smide hænderne op i vejret.

Det fortæller Mie Ulrichsen, som sidder i toget, da politiaktionen finder sted.

»Der kommer flere betjente med hjelm og våben ind i toget. 'Hænderne op, siger de,' og går gennem toget,« fortæller hun.

Og kort tid efter ser Mie Ulrichsen »en masse politibetjente« gå rundt på perronen.

»De får hevet en midaldrende, hvid mand i en sort hoodie af toget. De går ned af trappen og jeg kan se, at en betjent går med noget aflangt pakket ind i brunt papir. Øverste del var tynd og lang og lignede helt klart et våben – og så en stor sportstaske,« siger Mie.

Københavns Vestegns Politi bekræfter hændelsen til B.T.

»Det er rigtig, vi har fået en anmeldelse om en mand med gevær i et tog. Vi tager det altid alvorligt, men det er klar efter episoden i Field's, at folk er ekstra opmærksomme. Vi får toget standset og det viste sig, at det var rigtigt nok. Han havde en taske til et gevær, men med et forladegevær, der ikke er funktionsdygtigt,« forklarer vagtchef Lars Guldborg.

Den pågældende mand var på vej til noget rollespil med genopførelsen af Slaget ved Dybbøl i 1864, og derfor havde geværet med. Han opbevarede det efter forskrifterne og politiet gav ham et lift, for ikke at folk skulle anmelde ham igen.

Et par minutter senere kører toget videre, fortæller Mie Ulrichsen.

Oplevelsen sidder dog fast.

»Nogle var ret rystede. Og det er klart, når man tænker på hændelsen i Field's. Så bliver man bange og tænker, 'okay er der så nogen, der begynder at skyde på os?',« fortæller Mie Ulrichsen, der er en smule rystede over oplevelsen.