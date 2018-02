Ved du noget om sagen, så hører vi gerne fra dig. Kontakt os på 1929@bt.dk eller skriv til chans@bt.dk.

Opdatering: Eftersøgningen er tirsdag aften blevet indstillet uden at den 18-årige er fundet, oplyser kommunikationskonsulent Lars Vestergaard til BT.

Nordjyllands Politi er i øjeblikket massivt til stede på et asylcenter i Frederikshavn.

Det skyldes ifølge politiet, at en 18-årig kvinde er forsvundet. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart om der ligger en forbrydelse bag, fremgår det af en kort pressemeddelelse.

Over for BT oplyser vagtchef Poul Fastergaard, at Nordjyllands Politi fik en anmeldelse fra asylcentret mandag om, at den 18-årige var væk.

Da vedkommende ikke var tilbage på centret tirsdag besluttede politiet at iværksætte en stor aktion for at finde hende denne iskolde tirsdag eftermiddag.

»Vi startede eftersøgningen sidst på eftermiddagen. Vi er massivt til stede - også fordi at det måske ikke er alle, der synes, at det er lige fedt, at politiet er der. Men det er også fordi, det kan tage lang tid at tale med folk, der ikke taler dansk. Så det minimerer tidsforbruget at være mange,« siger vagtchefen.

Ifølge Poul Fastergaard er eftersøgningen nu ved at bryde op uden at den 18-årige dog er fundet.

Af asylcentrets hjemmeside fremgår det, at stedet huser 412 beboere. Det er et opholdscenter med blandede beboere: både enlige mænd og kvinder samt par og familier.

Det er kun et pars uger siden, at Nordjyllands Politi efterlyste en 16-årig pige, der forsvandt fra asylcentret.