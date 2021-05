Fredag måtte en 43-årig mand finde en ny måde at komme frem på.

Det skete, efter politiet stoppede den bil han kørte i, da de mente, at kørslen var mistænkelig. Og det med god grund, skriver JydskeVestkysten.

Bag ved rattet sad en 43-årig mand med en promille så høj, at politiet kunne beslaglægge bilen på stedet.

»Den var megahøj. Jeg fatter ikke, at han kunne køre bil. Det kunne han så heller ikke,« konstaterer vagtchef Erik Lindholdt overfor JydskeVestkysten.

Han vil ikke ind på, hvad alkometeret præcist viste, men fortæller til avisen, den var et godt stykke over to.

Manden kørte i sin firmabil, og derfor skal sagen nu i retten.

Siden 31. marts har politiet haft mulighed for at konfiskere bilen, når de støder ind i vanvidsbilister på de danske veje.

Det gælder også, selv om det ikke er førerens egen bil, men en firmabil eller en, han eller hun låner.

Ifølge politiet kan følgende betragtes som vanvidskørsel: