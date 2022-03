Torsdag aften lød et højt brag i en boligopgang i Holbæk.

Klokken var 23.46, og politiet rykkede straks ud til en adresse på Ahlgade i den sjællandske by.

Da patruljerne kom frem, viste det sig, at der var sket en del skader på døren ind til en opgang, på trappeområdet og indvendigt i trappeopgangen.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Området blev straks spærret af, og beboerne fra opgangen blev evakueret.

Heldigvis kom ingen fysisk til skade.

I løbet af natten har kriminalteknikere, efterforskere og Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (EOD) arbejdet på stedet.

Formodningen er, at skaderne i og ved opgangen er opstået som følge af en sprængning eller eksplosion.

Det er dog endnu en gåde for politiet, hvem der står bag eksplosionen og hvorfor.

Der har ifølge politiet nemlig ikke tidligere været problemer ved den pågældende ejendom.

Efterforskningen i sagen fortsætter i et forsøg på at finde frem til et motiv.

»Jeg finder det aldeles uacceptabelt at bringe noget til sprængning i en boligopgang, så personer, der med stor sandsynlighed måtte formodes at opholde sig i deres boliger på dette tidspunkt af døgnet, kunne være kommet til skade,« siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard, som er efterforskningschef på sagen.