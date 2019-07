Selvom vejret byder på masser af solskin, så var det formodentlig ikke helt en mands plan at hoppe i havnen.

Det valgte han alligevel at gøre torsdag formiddag, da mistænksomme borgere råbte ham an, fordi han befandt sig ombord på en fortøjet båd, som ikke var hans.

Det ukendte mand lå formentlig og tog sig en lur på båden i Skovshoved Havn, da han blev vækket og valgte at flygte til vands.

Derfor valgte Nordsjællands Politi med fire patruljer, båd og redningsmandskab derfor også at eftersøge den flygtende mand i havnen.

»Vi er nede og lede efter en mand, som har taget ophold i en båd, som han ikke ejer. Umiddelbart virkede det ikke til, at han prøvede at stjæle den, da båden var fortøjet, så han lå formentlig og sov,« fortæller Søren Bjørnestad, der er vagtchef hos Nordsjællands Politi.

»Nogle borgere rettede henvendelse til ham, og så tænkte han nok, at han hellere måtte komme væk, så han hoppede i vandet.«

Der gik dog ikke længe før politiet havde manden i deres varetægt. Samtidig med at vagtchefen taler med B.T. kan han oplyse, at patruljerne ved Skovshoved Havn netop har fisket manden, de ledte efter, op fra vandet.

Hvad han helt konkret lavede på båden, og hvem han er, kan Nordsjællands Politi ikke oplyse endnu.