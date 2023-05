Et færdselsuheld spærrer i øjeblikket en hovedvej lidt uden for Helsinge.

Det oplyser DR P4 Trafik.

Der er tale om Hillerødvej, som er spærret i begge retninger. Uheldet er sket ved rundkørslen mellem Kildevej og Solbjergvej.

Nordsjællands Politi oplyser til B.T., at der er tale om et frontalt sammenstød mellem to personbiler.

Ingen er umiddelbart kommet til skade. Men to personer er kørt til tjek af sikkerhedsmæssige årsager.

Politi og redning er fremme, og det vil man være i en times tid endnu, siger vagtchef Christian Illum.

En del kø er desuden opstået på stedet, oplyser mediet.

»Vi er på vej med skiltevogne, så vi kan få ledt trafikken væk fra området,« siger vagtchefen.

B.T. følger sagen.