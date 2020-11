Nordsjællands Politi har natten til mandag været til stede på en adresse i Frederikssund.

Af uvisse årsager har politiet valgt at spærre huset helt af, og de har valgt at indkalde hjemmeværnet til at vogte ved afspærringen.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for B.T., men så vil de heller ikke sige mere for nu.

»I er nødt til at vente et par timer,« siger vagtchefen tidligt mandag morgen.

Artiklen opdateres...