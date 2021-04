Fredag eftermiddag er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykket ud til havnen i Stubbekøbing, hvor en speedbåd er kæntret.

Politiet og redningsberedskabet blev tilkaldt på baggrund af en anmeldelse. Ifølge vagtchef Lars Denholt er en kvinde, som selv ligger i vandet med redningsvest, der har kontaktet politiet.

»Vi har en helikoptere på stedet, som er over vandet lige nu. Den er i gang med at redde to af de fire personer op af vandet, fordi de ikke har redningsvest på,« siger han.

»Vi har telefonisk kontakt til kvinden, som ligger i vandet med sin kæreste, og de har begge redningsvest på.«

En anden helikopter er på vej til stedet også.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle, hvorvidt de fire personer er kommet til skade.

Der er heller ikke overblik over, hvordan speedbåden er kæntret.

Opdateres …